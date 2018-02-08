В Туркменистане действует генеральная программа по обеспечению населения питьевой водой

8 февраля 2018 09:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Обеспеченности населения качественной питьевой водой в Туркменистане уделяется особое внимание, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

Для достижения этой цели разработан ряд комплексных государственных программ, в том числе Генеральная программа обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой. В рамках их реализации совершенствуется инфраструктура водоснабжения.

При этом, наряду с городскими коммуникациями, расширяется сеть объектов водохозяйственного назначения и в сельской местности. К примеру, только в Дашогузском велате (области), в местности «Туни-дерья» этрапа (района) Рухубелент и «Битараплык» этрапа имени Туркменбаши были построены предприятия позволившие обеспечить водой отдаленные населенные пункты.

В местности «Амударья» Губадагского этрапа заложен котлован нового водозаборного сооружения. В комплекс новостройки войдут 5 артезианских скважин, насосная станция, резервуары для воды. Новый скважинный водозабор планируется оснастить оборудованием европейских производителей. Аналогичные меры принимаются также в местности имени Нурмухамеда Андалиба этрапа имени Гурбансолтан-едже.

По данным на 2013 год в целом по стране запасы подземных вод составляют 3,5 миллиона кубометров в сутки. Для использования имеющихся водных ресурсов в распоряжении отраслевых министерств находились 2299 скважин, из которых 1075 предназначались для обеспечения населения чистой питьевой водой, 763 - для поливов посевных площадей, а 461 - для отвода дренажных вод.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. В Туркменистане существует проблема экологии Арала, наиболее заметно это отразилось в северном регионе. Дашогузская область подверглась экологической катастрофе: здесь возникли проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель, то есть с деградацией земель и опустыниванием.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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