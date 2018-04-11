Россия готовится к ратификации Договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

АШХАБАД /Trend/ - На рассмотрение Государственной думы России внесен проект федерального закона о ратификации Договора между Россией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве, говорится в среду в сообщении данного российского законодательного органа.

Документ был подписан по итогам официального визита в Ашхабад президента России Владимира Путина в начале октября 2017 года.

Договором устанавливается, что долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства между двумя странами базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия. Договором также предусматривается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности.

Договором предусмотрено расширение и углубление сторонами сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями. С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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