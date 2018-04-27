Посольство Туркменистана: В Баку стартовали состязания под девизом «Здоровье и счастье» (ФОТО)

27 апреля 2018 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу официально стартовали спортивные состязания под девизом «Здоровье и счастье», организованные Посольством Туркменистана в Баку совместно с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (АУАС), а также при активном участии других азербайджанских высших учебных заведений.

В состязаниях приняли участие студенческие команды из Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинской Высшей школы нефти, Сумгайытского государственного университета, Бакинского инженерного университета, а также спортивная команда «Яшлык», составленная из числа обучающихся в Азербайджане граждан Туркменистана.

На финальных матчах футбольного турнира 27 апреля присутствовали руководители представленных высших учебных заведений и другие специально приглашенные гости.

Выступившая на торжественной части мероприятия с приветственной речью ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, депутат Милли Меджлиса, профессор Гюльчохра Мамедова отметила, что Азербайджан и Туркменистан связывают многовековые узы дружбы и исторически сложившаяся общность духовно-культурных традиций.

«Я хочу выразить благодарность посольству Туркменистана в нашей стране за то, что площадкой для проведения спортивного мероприятия они выбрали именно Азербайджанский университет архитектуры и строительства. Считаю, что данное спортивное и оздоровительное мероприятие также внесет свой вклад в дело дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов», - добавила ректор АУАС.

В свою очередь, посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев, поприветствовав участников мероприятия, отметил, что наши страны связывают общая история и многовековые узы братства, и в современную эпоху туркмено-азербайджанские отношения переживают новый этап, наполняются новым содержанием.

Говоря о спортивном состязании под девизом «Здоровье и счастье», туркменский посол отметил, что главной задачей, ежегодно проводимой масштабной физкультурно-оздоровительной и общественно-культурной акции, является охрана здоровья народа, прежде всего, подрастающего поколения и развитие массового оздоровительного и спортивного движения.

Было подчеркнуто, что эта традиция, появившаяся в жизни страны несколько лет назад, призвана дать мощный импульс развитию политики здорового образа жизни, пропаганде физической культуры и спорта, укреплению международного сотрудничества в области здравоохранения и спорта, проводимой главой государства, личным примером убеждающего сограждан в пользе спортивного образа жизни.

Победителям соревнований и активным участникам от имени Посольства Туркменистана в Азербайджане были вручены кубки, грамоты и памятные подарки.

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