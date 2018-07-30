Посол Казахстана приступает в Туркменистане к своим обязанностям

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым чрезвычайным и полномочным послом Казахстана Жандосом Асановым, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Состоялся обмен мнениями об активизации сотрудничества между двумя центральноазиатскими странами в сферах экономики, транспорта, культуры и образования.

Отмечая динамичное развитие политико-дипломатического взаимодействия, стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, сказано в информации. Посол Казахстана отметил активное взаимодействие двух стран, основой которых является общность истории, культуры и традиций двух народов.

Отметим, что Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства. Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа.

CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана. Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран.

По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов. По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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