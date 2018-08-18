Туркменистан готовится к саммиту глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

АШХАБАД / Trend/ - Туркменистан готовится к проведению 24 августа в прикаспийской туристической зоне «Аваза» саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщает в субботу местный телеканал «Алтын Асыр».

В преддверии форума намечено провести заседания межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) МФСА, межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) и правления МФСА.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на последнем правительственном совещании отметил, что, являясь председателем МФСА, "наша страна ставит приоритетной задачей всемерное содействие укреплению и развитию эффективного сотрудничества в области улучшения социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рационального использования водных ресурсов и охраны окружающей среды", пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, что Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

В конце мая этого года соляная пыль с Арала накрыла Туркменистан и дошла даже до столицы страны - Ашхабада. Региональные СМИ сообщали, что соляно-песчанная буря пришла со стороны Узбекистана из приаральского региона. По некоторым сведениям, в частицах пыли содержались и азотные удобрения, которые копились десятилетиями на дне Аральского моря.

Созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Официальный Ашхабад ранее выступил с инициативой о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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