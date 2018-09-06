В Вене проходит туркмено-австрийский инвестфорум

АШХАБАД /Trend/ - В Вене проходит туркмено-австрийский инвестиционный форум, говорится в четверг в сообщении Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

В мероприятии участвует около 125 представителей европейского бизнеса, в том числе торговых и банковских структур, компаний, специализирующихся в разных областях промышленного производства, агропрома.

Делегацию Туркменистана представляют руководители ряда отделов и структурных подразделений СППТ, частного банка «Рысгал», крупных компаний и индивидуальных предприятий. На мероприятии состоялась презентация макроэкономической ситуации, инвестиционного климата, актуальных направлений развития предпринимательства в Туркменистане.

В Вене также организована выставка достижений СППТ в развитии промышленности, в том числе горнодобывающей, сельском хозяйстве, стройиндустрии, продовольственном производстве, в области туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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