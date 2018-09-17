Делегация Туркменистана примет участие в региональном экономическом форуме ООН

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана примет участие в экономическом форуме и сессии руководящего совета Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которые запланировано провести 20-21 сентября в Алматы (Казахстан), говорится в сообщении туркменского правительства.



СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позже к Программе присоединились Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.



В ходе сессий регулярно обсуждаются вопросы, связанные с улучшением коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии.



Известно, что создание качественной инфраструктуры положительно влияет на экономический рост, содействует расширению сферы торговли, оптимизирует использование природных ресурсов и снижает производственные и логистические издержки.



Вместе с тем, растущая значимость регионального сотрудничества влияет и на повышение конкурентоспособности стран в условиях быстро меняющихся глобальных процессов, отмечалось в сообщении СПЕКА.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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