В Туркменистане проходит Генассамблея Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде начало свою работу (по 5 октября 2018 года) 55-е заседание Генеральной ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU), сообщает в понедельник телеканал Turkmenistan.

ABU был создан в 1964 году, в его составе 279 телерадиокомпаний из 73 стран.

Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии был принят в ABU в апреле 2012 года.

Ожидается, что проведение форума будет способствовать наращиванию продуктивного международного партнёрства и обмену опытом в сфере телерадиовещания.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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