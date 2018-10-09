Состоялись церемонии закладки фундаментов современных сёл в Ахалском велаяте

БАКУ/Trend/ - Состоялись торжественные церемонии закладки фундаментов современных сёл на территориях генгешликов Копетдаг и Овадандепе Геоктепинского этрапа, а также Бахерденского предприятия художественного ковроделия.

В целях реализации задач, поставленных в Национальной программе социально-экономического развития на 2011-2030 годы и новой редакции программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года, удовлетворения потребности граждан в жилье, дальнейшего улучшения уровня жизни населения, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление «О возведении в Геоктепинском, Ак бугдай и Каахкинском этрапах Ахалского велаята новых, современных сёл».

В соответствии с этим документом в каждом жилом массиве предусматривается построить административные здания генгешликов, жилые дома, средние школы на 640 мест, детские сады на 320 мест, торговые центры, Дома здоровья, площади для проведения праздничных торжеств и национальных обрядов, автостоянки. В ближайшем будущем в вышеперечисленных этрапах появятся населённые пункты с развитой инфраструктурой.

...В нынешней церемонии закладки фундаментов приняли участие руководители велаятского и этрапского хякимликов, почётные старейшины, представители общественных организаций, средств массовой информации и местные жители. В торжествах по поручению председателя Меджлиса Туркменистана приняла участие делегация народных избранников во главе с депутатом национального парламента Сердаром Бердымухамедовым.

Праздничную атмосферу события подчеркнули песенно-танцевальные композиции в исполнении творческих коллективов и показательные выступления юных спортсменов.

Как отмечалось, одним из важных направлений социально-ориентированной экономической политики главы государства выступает образование новых сёл и посёлков в стране, что призвано не только улучшить жилищно-бытовые условия сельчан, но и создать дополнительные рабочие места, совершенствовать экономические и инвестиционные механизмы развития регионов.

Выступивший от имени парламентариев депутат Сердар Бердымухамедов, подчеркнул, что, наряду с осуществляемыми в стране комплексными программами и кардинальными преобразованиями, реализация в ближайшей перспективе нынешних проектов позволит поднять экономику Ахалского велаята на более высокий уровень, значительно улучшить социальное обеспечение народа.

На территориях генгешликов Копетдаг и Овадандепе Геоктепинского этрапа будет построено по крупному жилому массиву, каждый площадью по 108 гектаров. Здесь планируется возвести 400 домов, рассчитанных на проживание в каждом селе 2 тысяч человек.

Это будут крупнопанельные одноэтажные дома, из которых 100 – пятикомнатные, 200 – четырёхкомнатные и 100 – трёхкомнатные, при их проектировании учтены особенности быта сельских жителей. Так при каждом дворе предусмотрены приусадебный участок, навес для хозяйственных нужд, гараж, а также необходимые инженерно-технические коммуникации. Учреждения системы образования и здравоохранения планируется обеспечить передовым оборудованием и специализированной техникой. Современным требованиям будут отвечать также административные здания генгешликов и торговые центры.

Ещё одним событием, ознаменовавшим сегодняшний день, стала закладка фундамента Бахерденского предприятия художественного ковроделия.

Участники торжественной церемонии, отмечали, что в результате деятельной поддержки Президента Гурбангулы Бердымухамедова, развитию национального прикладного искусства, комплексной модернизации производственной инфраструктуры данной отрасли за последние годы в стране построены новые ковровые предприятия, где созданы прекрасные условия для плодотворного труда и реализации творческих замыслов мастериц.

Ковроткачество – одно из исконных ремёсел туркменского народа – сохранилось до наших дней во многом благодаря тому, что его секреты испокон веков бережно передавались из поколения в поколение как драгоценная семейная реликвия. И сегодня в Бахердене известны целые династии прекрасных мастериц коврового дела, среди которых немало талантливой молодёжи. Строительство нового отраслевого предприятия не только позволит создать в регионе 150 дополнительных рабочих мест, но и станет вкладом в поддержание и развитие уникальной традиции ковроделия, являющейся гордостью туркменского народа.

Объект будет возведён в административном центре Бахерденского этрапа отечественными строительными организациями. Реализация этого проекта – один из этапов претворения в жизнь масштабной программы комплексного развития регионов. Предприятие Производственного объединения «Туркменхалы» Министерства текстильной промышленности, которое рассчитано на выпуск от 600 до 1650 квадратных метров ковров и ковровых изделий в год, сможет удовлетворить огромный спрос на данную продукцию на внутреннем рынке, а также значительную её часть планируется экспортировать.

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