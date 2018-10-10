В Ашхабаде обсуждают вопросы деловой интеграции стран Центральной Азии

10 октября 2018 10:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В туркменской столице в эти дни проходит консультационное совещание с участием координаторов Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), пишет в среду газета "Нейтральный Туркменистан".

В мероприятии, организованном министерством финансов и экономики Туркменистана, принимают участие национальные координаторы ЦАРЭС и представители организаций-партнёров - АБР, ЕБРР, ИБР, МВФ и ПРООН.

На обсуждение вынесены итоги работы по повестке ЦАРЭС в области торговли до 2030 года, подготовка к 17-й министерской конференции, которая состоится в Ашхабаде в ноябре.

Основной задачей программы является оказание содействия странам Центральной Азии в реализации инвестиционных проектов в области транспорта, торговли и энергетики. В ходе пленарных сессий были обсуждены вопросы, включенные в интегрированную программу по торговле, включая трехлетний план действий по её реализации на 2018-2020 годы, которые будут представлены на очередной министерской конференции ЦАРЭС.

Особый акцент был сделан на том, что для развития торговли будет продолжено оказание поддержки странам-членам по присоединению и выполнению обязательств после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), осуществлению Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ), углублению таможенного сотрудничества, комплексному упрощению процедур торговли и определению новых возможностей в контексте смещения основных глобальных и региональных торговых концепций, сказано в материале.

Стратегическое местоположение Туркменистана, который граничит с Афганистаном, Казахстаном, Узбекистаном и Ираном, а также близость к Азербайджану и РФ (через Каспий) ставит страну в выгодное положение для расширения межрегиональных отношений между странами Центральной Азии, Кавказа, Южной Азии и Ближнего Востока, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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