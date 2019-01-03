Россия нацелена на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном

3 января 2019 21:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент России Владимир Путин в своем новогоднем послании к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову обратил внимание на новые возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на информацию пресс-службы Кремля.

"Недавнее вступление в силу Договора о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Туркменистаном открывает новые возможности для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и многих других областях и, несомненно, отвечает чаяниям дружественных народов двух стран", - приводятся в информации слова российского президента.

Напомним что Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский ОАО Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа. На данном этапе, ведутся переговоры об условиях возобновления газовой сделки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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