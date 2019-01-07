В Туркменистане 31 марта состоятся дополнительные выборы в парламент

7 января 2019 10:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 31 марта состоятся выборы парламентариев вместо выбывших, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информацию туркменского правительства.

Документ подписан в соответствии со статьями 4 и 85 Избирательного кодекса Туркменистана.

По Конституции Меджлис (парламент) принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 08:35
Туркменистан активно развивает шелководство
Бизнес 5 января 15:45
В Туркменистане готовится положение о национальных морских перевозчиках
Туркменистан 5 января 12:15
Petronas Сharigali объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 5 января 09:45
Госконцерн Туркменистана продлил тендер на закупку каустической соды
Тендеры 4 января 11:45
Госконцерн "Туркменхимия" объявил тендер
Тендеры 4 января 11:42
Лента новостей
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,6 раза
Финансы 12:15
Минздрав Азербайджана об эпидемситуации в связи со свиным гриппом в сопредельных странах
Общество 12:09
Экономика столицы Казахстана демонстрирует рост
Казахстан 11:59
В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)
Интересное 11:55
Будет ли 21 января рабочим днем в Азербайджане?
Общество 11:46
Азербайджанский фундук будет поставляться в Ливан
Бизнес 11:44
СМИ: Власти Китая с 2014 года вернули из-за рубежа около 5 тыс. беглых коррупционеров
Китай 11:28
Президент Турции и лидер оппозиции проведут совместные митинги
Турция 11:28
Израиль нанес удары по лагерю ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты
Израиль 11:26