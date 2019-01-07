В Туркменистане 31 марта состоятся дополнительные выборы в парламент

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 31 марта состоятся выборы парламентариев вместо выбывших, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информацию туркменского правительства.

Документ подписан в соответствии со статьями 4 и 85 Избирательного кодекса Туркменистана.

По Конституции Меджлис (парламент) принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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