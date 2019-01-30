В Туркменистане сформировано министерство промышленности и коммуникации

30 января 2019 08:49 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании министерства промышленности и коммуникации Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный документ.

В ведение нового ведомства переходят министерство промышленности, министерство железнодорожного транспорта, министерство автомобильного транспорта, министерство связи, государственная служба морского и речного транспорта, служба «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные пути).

Соответственно, эти учреждения переименованы в агентство «Türkmensenagat», агентство «Türkmendemirýollary», агентство «Türkmenawtoulaglary», агентство «Türkmenaragatnaşyk», агентство «Türkmendenizderýaýollary» и агентство «Türkmenhowaýollary».

Согласно отдельному постановлению, утверждено положение об этом министерстве, структура его центрального аппарата.

Документом предписано министерству промышленности и коммуникации совместно с министерством юстиции в трёхмесячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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