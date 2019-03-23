Туркменистан проинформировал ООН о госполитике в сфере противодействия наркообороту

23 марта 2019 15:34 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан на днях принял участие в работе 62-ой сессии Комиссии по наркотическим средствам ООН (КНС) в Вене, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация из Ашхабада проинформировала участников сессии о государственной политике в сфере противодействия обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сказано в информации. Отмечено активное взаимодействие между Туркменистаном и управлением ООН по наркотикам и преступности, Центральноазиатским региональным информационным координационным центром и Международным комитетом по контролю над наркотиками в рамках реализации региональных и национальных программ в области борьбы с наркотиками.

Отметим, что Туркменистан является участником трех международных Конвенций по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, принятых ООН в 1961, 1971 и 1988 годах. Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном, территория которой по данным ООН активно используется для производства наркотиков.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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