Туркменистан готовится к проведению Каспийского экономического форума

7 мая 2019 10:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Проведение первого Каспийского экономического форума запланировано на 12 августа в прикаспийской Авазе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

"Эта встреча призвана стать важным шагом в реализации договорённостей и дальнейшем укреплении регионального сотрудничества в контексте подписанной главами пяти прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, что явилось поистине историческим событием", - сказано в информации.

На сайте Организационного комитета форума сказано, что в повестке дня – дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес. На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Накануне форума будет созвана встреча министров компетентных органов сторон, ответственных за имплементацию соглашений между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области транспорта. Параллельно будет обсуждаться проект Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств. Помимо делегаций прикаспийских государств, на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций. Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов)

"Активизация действующих трансконтинентальных маршрутов и формирование новых международных коридоров, пролегающих через Каспий, обеспечит условия для дальнейшего динамичного социально-экономического развития соседних государств, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, будет способствовать укреплению региональных и межрегиональных торгово-экономических, культурно-гуманитарных и туристических связей", - пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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