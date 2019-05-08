Озеро Алтын Асыр – новые возможности для региона

БАКУ/Trend/ - В среду в рамках торжеств по случаю закладки нового, социально-производственного комплекса в этрапе Сердар Балканского велаята состоялся брифинг, сообщает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

Данное мероприятие было организовано с целью ознакомления общественности с Туркменским озером «Алтын асыр», его значимостью в сфере охраны природы и развития социально-экономической системы Туркменистана, и региона в целом.

В брифинге приняли участие высокопоставленные иностранные гости, руководители и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, международных организаций и программ, международные эксперты, а также представители национальных и зарубежных СМИ.

В ходе брифинга выступили уполномоченные представители структур ООН и ОБСЕ, которые особо отметили значение и масштабы сооружаемого в центре Каракумской долины рукотворного Туркменского озера «Алтын асыр».

Затем состоялась научно-практическая конференция, посвященная значению Туркменского озера, являющегося грандиозным гидротехническим проектом, направленным на оздоровление окружающей среды, рациональное использование водных и земельных ресурсов. В конференции приняли участие руководители туркменских вузов, ученые, эксперты, а также представители национальных СМИ.

В ходе конференции было отмечено, что озеро «Алтын асыр», несомненно, внесет важный вклад в развитие социально-экономической системы страны.

После мероприятий, для участников торжества была организована экскурсия на пароходе и на автобусе вдоль озера, которую совместили также с пешей прогулкой. Здесь экскурсанты смогли воочию увидеть преобразования в Каракумской долине после создания водоема, который пополняется дренажными водами с сельскохозяйственных полей страны.

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