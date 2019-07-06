Могерини ведет переговоры в Туркменистане

6 июля 2019 13:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде с рабочим визитом находится Федерика Могерини - верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация ЕС проводит переговоры с председателем Меджлиса (парламент) Туркменистана Гульшат Маммедовой и вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Источник близкий к переговорам, сообщил Trend , что стороны обсуждают вопросы, связанные с открытием представительства ЕС в Туркменистане. Напомним, что Брюссель заинтересован в реализации проекта, призванного вывести туркменские углеводородные энергоносители на европейские рынки.

Переговоры ведутся с с 2011 года. Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее, туркменское голубое топливо может попасть в Турцию, и далее, в в европейские страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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