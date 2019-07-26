ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе противодействия террористической деятельности

26 июля 2019 15:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар, рассчитанный на усиление уголовно-правовых мер реагирования на террористическую деятельность, в соответствии с принципами верховенства закона, сообщает Trend со ссылкой на ашхабадский офис организации.

В мероприятии приняли участие более 30 сотрудников соответствующих государственных органов, а также адвокатуры. В частности, были рассмотрены модели надлежащей практики, включенные в Рабатский меморандум Глобального контртеррористического форума (ГКТФ).

В их числе эффективные меры предотвращения и судебного преследования террористической деятельности с учетом необходимости соблюдения прав человека и соответствующих норм международного права. Эксперты в области уголовного права осветили юридические нормы и практические модели, разработанные в Германии, Нидерландах, России и Великобритании, а также техническое содействие и передовой опыт ОБСЕ в данной сфере, говорится в сообщении.

Во время семинара была подчеркнута необходимость обеспечения защиты всех сторон, вовлеченных в террористическую деятельность и расследование связанных с ней дел, а также разработки стратегий для эффективного подхода к наказанию лиц, осужденных за террористическую деятельность, и их реинтеграции в общество после выхода на свободу.

«Сложный характер терроризма требует эффективных подходов к расследованию, включающих сбор и обмен соответствующей информацией между всеми компетентными ведомствами», - приводятся в сообщении слова главы местного центра ОБСЕ Натальи Дрозд.

В рамках соответствующих проектов ранее были организованы мероприятия по многостороннему подходу к борьбе с насильственным экстремизмом и радикализмом, ведущими к терроризму и противодействию использованию интернета в террористических целях, а также состоявшаяся в этом году региональная конференция высокого уровня по борьбе с финансированием терроризма и организованной преступностью.

(Автор: Гусейн Гасанов. Ровшан Гусейнов

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