В минфине Туркменистана произведено кадровое назначение

10 августа 2019 09:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем министра финансов и экономики Туркменистана назначен Мухамметгелди Сердаров, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

В Туркменистане министерство финансов и экономики было создано сравнительно недавно. В новом ведомстве объединены министерство финансов и министерство экономики и развития, и оно стало их правопреемником.

Согласно указу главы государства, данная мера была предпринята в целях преобразования финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Финансы 09:18
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Туркменистан 09:14
Туркменистан объявил тендер на закупку лабораторного оборудования
Тендеры 09:08
Туркменистан и Швейцария обсудили перспективы делового партнерства
Туркменистан 9 августа 15:44
Проект в Узбекистане вошел в топ-5 по Каспию и ЦА
Энергетика 9 августа 12:31
РФ построила для Туркменистана высокоскоростное пассажирское судно
Бизнес 9 августа 12:17
Лента новостей
ЦБ Узбекистана о вчерашнем резком повышении курса доллара
Финансы 09:32
В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон
Другие страны 09:27
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Финансы 09:18
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Туркменистан 09:14
Туркменистан объявил тендер на закупку лабораторного оборудования
Тендеры 09:08
Рибери может стать игроком ПСВ
Спорт 09:00
У берегов Турции произошло землетрясение
Турция 08:41
Более миллиона человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна
Китай 08:25
Число жертв ливней и наводнений в индийском штате Керала возросло до 42 (Обновлено)
Другие страны 08:11