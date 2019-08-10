В минфине Туркменистана произведено кадровое назначение

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем министра финансов и экономики Туркменистана назначен Мухамметгелди Сердаров, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.
В Туркменистане министерство финансов и экономики было создано сравнительно недавно. В новом ведомстве объединены министерство финансов и министерство экономики и развития, и оно стало их правопреемником.
Согласно указу главы государства, данная мера была предпринята в целях преобразования финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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