Глобальный озоновый центр консультирует Туркменистан

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде прошла консультационная межведомственная встреча при поддержке министерства сельского хозяйства Туркменистана и Программы развития ООН, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие проходило при участии начальника правового департамента Глобального озонового секретариата Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, Гилберта Банкобеза и руководителя региональной озоновой сети Европы и Центральной Азии Халварта Коппена.

На встрече говорилось об условиях принятия новой, пятой по счёту Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, который был сформирован в рамках Венской конвенции ООН об охране озонового слоя.

Суть Кигалийской поправки - поэтапный отказ синтетических хладагентов группы гидрофторуглеродов (ГФУ), поскольку они относятся к парниковым газам.

Эксперты предоставили информацию по новой поправке, о льготах и финансовой поддержке многостороннего фонда странам, которые присоединились к документу.

"В мире от последствия изменения климата стало больше «тяжёлых» дождей, приводящих к наводнениям, тепловых волн", - приводятся в информации слова Банкобеза.

По его словам, Кигалийская поправка, будь она принята большинством стран, способна «заморозить» использование парниковых газов к 2030 году на десять процентов, и это могло бы остановить климатические трансформации.

Отметим, что за последние годы потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) в Туркменистане значительно сократилось. Туркменистан ратифицировал Монреальский протокол в 1993 году.

С 2012 года реализуется госпрограмма по выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов. Ее целью является проведение мероприятий, позволяющих после 2020 года использовать только рециркулированные и восстановленные вещества, а в перспективе, к первому января 2040 года, обеспечить полный вывод их из обращения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.