Туркменистан инициирует широкий диалог по экологии Каспия

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступает за более акцентированное сотрудничество государств-членов Движения неприсоединения по вопросам, связанным с изменением климата, сообщает Trend со ссылкой на выступление президента Гурбангулы Бердымухамедова в Баку на саммите Организации.

"В этой связи особое значение приобретает консолидация наших усилий, направленных на выполнение Глобальной повестки дня развития до 2030 года и Парижского соглашения", - приводятся слова Бердымухамедова в сообщении госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

"Находясь здесь, в столице одного из прикаспийских государств, не могу не остановиться на общепланетарной значимости сохранения Каспийского моря, его экологии, уникального биоразнообразия - сказал туркменский президент.

Официальный Ашгабад, по его словам, выступает с идеей создания новой Каспийской экологической программы, как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспийского моря.

"Мы намерены инициировать широкий диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку Движения неприсоединения",- резюмировал президент Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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