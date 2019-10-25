Туркменистан инициирует широкий диалог по экологии Каспия

25 октября 2019 17:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступает за более акцентированное сотрудничество государств-членов Движения неприсоединения по вопросам, связанным с изменением климата, сообщает Trend со ссылкой на выступление президента Гурбангулы Бердымухамедова в Баку на саммите Организации.

"В этой связи особое значение приобретает консолидация наших усилий, направленных на выполнение Глобальной повестки дня развития до 2030 года и Парижского соглашения", - приводятся слова Бердымухамедова в сообщении госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

"Находясь здесь, в столице одного из прикаспийских государств, не могу не остановиться на общепланетарной значимости сохранения Каспийского моря, его экологии, уникального биоразнообразия - сказал туркменский президент.

Официальный Ашгабад, по его словам, выступает с идеей создания новой Каспийской экологической программы, как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспийского моря.

"Мы намерены инициировать широкий диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку Движения неприсоединения",- резюмировал президент Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гостаможня Туркменистана изучает информационную систему ASYCUDA World
ИКТ 18:27
Ашхабад выступает за формирование глобальной системы энергобезопасности
Бизнес 18:18
Замглавы МИД России: Уверены, что Азербайджан эффективно выполнит роль председателя Движения неприсоединения
Бизнес 17:59
Президент Ильхам Алиев расставил на саммите Движения неприсоединения в Баку верные акценты по Карабаху - пакистанский политолог
Политика 17:30
Президент Алжира: Движение неприсоединения доказало способность быть серьезным игроком на международной арене
Политика 17:16
Президент Кубы: Мы обещаем полную поддержку Азербайджану в период председательства в Движении неприсоединения
Политика 17:06
Лента новостей
Азербайджанская компания значительно повысит производство молочной продукции
Бизнес 18:37
Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
Культура 18:35
Гостаможня Туркменистана изучает информационную систему ASYCUDA World
ИКТ 18:27
Ашхабад выступает за формирование глобальной системы энергобезопасности
Бизнес 18:18
Станет ли вновь Фирангиз Ализаде председателем Союза композиторов Азербайджана?
Культура 18:15
Алкогольное предприятие в Азербайджане запускает новую линию производства
Бизнес 18:11
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова (ФОТО)
Политика 18:06
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку котлов
Тендеры 18:05
В Баку почтили память Муслима Магомаева - прошло 11 лет со дня смерти…(ФОТО)
Социум 18:05