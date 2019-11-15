ЕС реализует в Туркменистане программу по управлению границами

15 ноября 2019 13:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) организовал в Ашхабаде региональный семинар в рамках Программы по управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Мероприятие было посвящено межведомственному сотрудничеству в области совместного стратегического управления, говорится в сообщении.

В семинаре приняли участие представители пограничных и таможенных органов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. В качестве экспертов выступили сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии, Службы государственных доходов Латвии и Эстонской академии внутренней безопасности.

Основная цель семинара - укрепление межведомственного сотрудничества путем разработки практических рекомендаций по совместному стратегическому управлению в пограничных ведомствах, сказано в информации.

Отметим, что основная стратегия Программы БОМКА заключается в содействии стабильности и безопасности стран Центральной Азии посредством комплексного управления границами и регионального сотрудничества.

БОМКА также оказывает содействие странам Центральной Азии в их стремлении к региональному экономическому развитию и содействие торговле в Центральной Азии, с соседними странами и между странами Центральной Азии и странами-членами ЕС.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном. Программа БОМКА начала свою деятельность в Центральной Азии в 2003 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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