В Ашхабаде проводятся Дни Спецпрограммы ООН для экономик Центральной Азии

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проводятся Дни Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которые продлятся до 21 ноября включительно, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Так, в заседании рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту и транзиту приняли участие руководители соответствующих министерств и ведомств стран-участниц СПЕКА (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Были рассмотрены возможности совершенствования транспортно-транзитных систем в регионе и за его пределами, говорится в сообщении.

В ходе «круглого стола» по торговой политике были внесены предложения по упрощению процедур для ведения коммерческой деятельности, включая улучшение инвестиционного климата.

Отметим, что международные мероприятия высокого уровня в Ашхабаде проводятся в рамках председательства Туркменистана в СПЕКА. В их числе: форум по торговой политике стран-участниц Программы СПЕКА, заседания рабочих групп Программы СПЕКА по устойчивому транспорту и торговле и Экономический форум «СПЕКА-2019».

По итогам последнего форума планируется принятие документа «Ашхабадская инициатива». В целях реализации документов, которые предусматривается принять на вышеназванных мероприятиях, проводится соответствующая совместная работа с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Напомним, что СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Позже к Программе присоединились Азербайджан, Афганистан и Туркменистан.

В ходе сессий регулярно обсуждаются вопросы, связанные с улучшением коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии. Известно, что создание качественной инфраструктуры положительно влияет на экономический рост, содействует расширению сферы торговли, оптимизирует использование природных ресурсов и снижает производственные и логистические издержки.

Вместе с тем, растущая значимость регионального сотрудничества влияет и на повышение конкурентоспособности стран в условиях быстро меняющихся глобальных процессов, отмечалось ранее в сообщении СПЕКА.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.