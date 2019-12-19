В Туркменистане утвержден порядок регистрации индивидуальных предпринимателей

19 декабря 2019 15:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане утвержден порядок государственной регистрации физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Документ был подготовлен в соответствии с положениями закона «О предпринимательской деятельности», с целью упорядочения работы малого и среднего бизнеса и совершенствования налогово-правовых отношений.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства Туркменистана, сообщает Госагентство "Туркмен довлет хабарлары". Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что государство уделяет огромное внимание ускорению процесса перехода на рыночные отношения, в частности, развитию негосударственного сектора экономики.

Напомним, что в ноябре Международный валютный фонд отмечал, что для развития частного сектора и диверсификации экономики Туркменистана, в целях снижения зависимости от экспорта углеводородов, потребуются более активные реформы, направленные на ослабление административного контроля, открытие экономики для конкуренции и повышение прозрачности.

Отметим, что Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что нашло свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлен ряд мероприятий - деноминация национальной валюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета.

На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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