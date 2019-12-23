Туркменистан представит текстильную продукцию на выставке в Германии

23 декабря 2019 11:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готовится к участию в международной текстильной выставке «Heimtextil», которая с 7 по 10 января 2020 года состоится во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

В мероприятии примут участие производители текстиля из более чем 130 государств.

В информации сказано, что Туркменистан представит свои достижения в текстильной отрасли и ковроделии.

Следует отметить, что в Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития индустрии текстиля.

Существенную часть поставляемой за рубеж продукции Туркменистана составляют изделия домашнего текстиля, спортивной и джинсовой одежды, выпускаемые под всемирно известными торговыми марками Puma, Wal-Mart, Bershka, Pool&Bear, River Island, Cosco.

Напомним, что в целом на реализацию более 30 проектов в текстильной индустрии Туркменистана намечено направить до 2025 года более 300 миллионов долларов США.

В сентябре сообщалось, что в Туркменистане из запланированных к передаче в частную собственность 29 текстильных предприятий уже приватизированы 18.

Ассортимент текстильной продукции в ближайшей перспективе будет расширен за счёт налаживания выпуска вельветовой ткани, различных видов нетканого материала – спанбонда, спанлейса, холлофайбера, штор, а также синтепона, ковролина.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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