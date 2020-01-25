Туркменистан обсудит с США ситуацию в Афганистане

АШХАБАД/Trend/ - Туркменистан ведет подготовку к очередной встрече в формате «С5+1» при участии внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, которая состоится в Ташкенте 3 февраля, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Предметом заинтересованного обсуждения станет объединение усилий по содействию урегулированию ситуации в Афганистане, его социально-экономическому возрождению, подключению к энергетической, транспортной и торговой системам Центральной Азии, сказано в комментарии Госагентства "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

По итогам встречи планируется принятие соответствующего совместного документа.

В повестку дня также будут включены вопросы развития регионального партнёрства по ряду приоритетных направлений. В их числе – экономика и энергетика, противодействие опасным угрозам и вызовам современности, таким, как терроризм, незаконный оборот наркотических средств, трансграничная преступность и торговля людьми, отмечает ТДХ.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства говорил о необходимости реализации всех имеющихся возможностей для укрепления и расширения плодотворного взаимодействия между странами Центральной Азии и США, отвечающего общим интересам, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Отметим, что официальный Ашхабад выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте.

Примерами тому являются проекты строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении.

Напомним, что Белый Дом ранее высказывал свою поддержку региональным газопроводным проектам из Туркменистана, таким как ТАПИ и Транскаспийский - через Азербайджан и Турцию в Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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