Глава Туркменистана созвал совещание по предотвращению инфекционных заболеваний

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по предотвращению инфекционных заболеваний, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

В мероприятии приняли участие вице-премьеры правительства, местная администрация, руководители военных и правоохранительных органов и Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней.

На повестку дня вынесены вопросы профилактики заболеваний и совершенствования медицинского обслуживания населения.

Также были обсуждены аспекты разработки стратегии по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении.

Напомним, что местная пресса писала о том, что власти Туркменистана в целях предотвращения завоза на территорию страны коронавируса рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Китай.

Также сообщалось, что в Туркменистане случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нет. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны сообщило ранее, что в Туркменистане усиливаются меры санитарно-эпидемиологического надзора.

Эпидемиологическая ситуация в мире по инфекционным заболеваниям, в том числе новым вирусам, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, продолжает оставаться напряженной.

"С учётом географического положения нашей страны, находящейся на пересечении транспортных путей, процессов развития международных отношений, расширения спектра туристических услуг и т.д., для предотвращения завоза на территорию Туркменистана из-за рубежа инфекционных заболеваний проводятся комплексные мероприятия", - говорилось в сообщении.

Для охраны территории Туркменистана от завоза и распространения инфекций в приграничных районах усиливается контроль, а также за выезжающими и возвращающимися из-за рубежа гражданами.

Отметим, что Китай, который на данный момент является источником смертельного коронавируса, входит с число ключевых торговых партнеров Туркменистана.

Кроме того, значительное количество туркменских студентов получают в КНР высшее образование. Коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.

Факты заражения уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге и Австралии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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