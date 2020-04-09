БАКУ/Trend/ - Туркменистан обсудил вопросы экономического и финансового сотрудничества со Всемирным Банком.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, обсуждения прошли в формате видеоконференции 8 апреля 2020 года.

Особое внимание было уделено привлечению инвестиций в сельскохозяйственные проекты малого и среднего предпринимательства Туркменистана. Результат отношений, основанных на принципах взаимного доверия и уважения также был отмечен.

Была подчеркнута необходимость объединить усилия в развитии сотрудничества между Туркменистаном и Всемирным банком.

В данном разговоре приняли участие представители МИД, минфина и экономики Туркменистана, Центральный банк страны и представители Всемирного банка.

Отметим, что Туркменистан является членом Группы Всемирного банка с 1992 года. В 1996 году в Ашхабаде было открыто представительство ВБ. Он оказывает поддержку Туркменистану по вопросам консультации по управлению Национальными фондами, подготовки и презентации Отчета о соблюдении стандартов и кодексов в области бухгалтерского учета и аудита, модернизации службы гидрометеорологии, работы над правовой базой по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, аналитических докладов в области транспорта и логистики, а также изучения международного опыта в области развития морских портов.