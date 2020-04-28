Туркменистан и ВОЗ обсудили вопросы по борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - 28 апреля 2020 года состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Хансом Клюге, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД страны.

В ходе переговоров был подтвержден высокий уровень многолетнего сотрудничества Туркменистана с Всемирной организацией здравоохранения по широкому спектру. Ссылаясь в этой связи на недавний телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, доктор Клюге отметил значимость ценных инициатив главы государства Туркменистана.

Стороны обсудили текущее положение дел в регионе и мире в связи с пандемией короновируса нового типа. Были отмечены шаги, предпринимаемые в Туркменистане по профилактике опасных заболеваний, включая специфику национальной системы здравоохранения.

Говоря о координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, стороны подчеркнули необходимость обмена экспертными знаниями между туркменскими и иностранными специалистами.

Стороны договорились продолжать работу по всестороннему развитию сотрудничества между Туркменистаном и ВОЗ на благо всего человечества.