В Туркменистане будут помилованы 1,402 тыс заключенных

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании заключенных, 1,192 тысячи из которых являются гражданами страны и 210 - иностранцами, сообщает Trend со ссылкой на газету "Золотой Век".



Сообщается, что указ был подписан в ходе рабочего совещания, проведенного президентом страны, и передан вице-премьеру по системе электронного документооборота.

Согласно документу заключенные будут освобождены 19 мая.



Президент распорядился, чтобы были приняты соответствующие меры для быстрой амнистии заключенных и их скорейшего возвращения домой. Также муниципальным организациям, районам и регионам было поручено позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан.



Отмечается, что помилование касается тех заключенных, которые искренне сожалеют о содеянном. Также сообщается, что подобные акции проводятся в стране регулярно.



Отметим, что примерно в это же период в прошлом году были освобождены 764 заключенных. Как и в этом году, помилование касалось искренне сожалеющих заключенных.

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(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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