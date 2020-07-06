Объявлена дата приезда миссии ВОЗ в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - По словам Старшего сотрудника по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Катрин Смолвуд, миссия ВОЗ прибудет в Туркменистан 6 июля для работы с национальными и местными властями по разным аспектам готовности и реагирования на COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что миссия ВОЗ проведет в стране примерно 10 дней, в ходе которых будут организованы встречи с высокопоставленными должностными лицами и экспертами общественного здравоохранения, для совместной работы по оценке рисков и разработке систем реагирования необходимых для контроля COVID-19.



Напомним, что приезд миссии ВОЗ в страну несколько раз переносился. По словам Катрин Смолвуд, это связано с транспортными ограничениями, которые возникли в период пандемии. Однако отмечается, что при поддержке правительства Туркменистана удалось определить дату приезда.



Касаясь пандемической ситуации во всем мире, Катрин Смолвуд отметила, что в стране проведены меры для недопущения вируса в страну. В связи с этим, сообщалось, что ВОЗ готов оказать поддержку Туркменистану в определении наиболее эффективных мер для нераспространения COVID-19.



Отмечается, что страновой Офис ВОЗ в Туркменистане был основан в 1995 году с целью оказания поддержки стране в разработке политики в области здравоохранения, укрепления системы здравоохранения и программ общественного здравоохранения Туркменистана.



Отметим, что до сих пор в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась еще в ноябре 2019 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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