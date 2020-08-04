Туркменистан получит медицинский груз из ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправили в Туркменистан партию медицинского груза, сообщает Trend во вторник со ссылкой на онлайн-радио «Голос СНГ».

Согласно источнику, ОАЭ в ближайшее время доставят ещё 30 тонн спецгруза туркменской стороне.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Как отмечается, ОАЭ на сегодняшний день уже оказали помощь 92 странам мира, отправив 1,248 тысячи тонн гуманитарного груза.

Ранее Туркменистан получил партию груза с медикаментами от Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

В прошлом месяце группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Помимо этого, Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева)

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