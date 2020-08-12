Туркменистан отправил Афганистану очередную партию гуманитарной помощи

БАКУ /Trend/ - Гуманитарная помощь Туркменистана, в виде комплектов медицинского оборудования для борьбы против пандемии коронавируса направлена в Афганистан 12 августа 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Сообщается, что гуманитарная помощь направлена согласно распоряжению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, которое уполномочивает Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана передать комплекты медицинского оборудования для полимеразной цепной реакции (Real-time PCR) Афганистану в качестве гуманитарной помощи.

Отметим, что постановление президента о направлении гуманитарной помощи в Афганистан было подписано в начале августа.

Напомним, что ранее Туркменистан уже направлял в Афганистан гуманитарную помощь. Так, согласно распоряжению президента Туркменистана, министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана безвозмездно передали Афганистану соответствующую продовольственную помощь.

В целом между Туркменистаном и Афганистаном осуществляется взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Как пример взаимодействия стран можно назвать строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Страны также реализуют проекты по формированию таких транзитно-транспортных коридоров, как Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, призванный содействовать не только наращиванию торгово-экономических связей между государствами региона, но и увеличению товарооборота между странами Центральной и Южной Азии и Европой.

(Автор: Джейла Алиева)

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