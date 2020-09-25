Туркменистан-ООН: Приоритеты международного мира и безопасности в новых условиях современности

КОМЕКОВ Тойли Бабаевич,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана

в Итальянской Республике

Нынешний год, проходящий в нашей стране под общенациональным девизом «Туркменистан – родина Нейтралитета!», посвящённый 25-летию принятия 12 декабря 1995 года специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете независимого туркменского государства, ознаменован также весьма значимым юбилеем и в истории всего Сообщества Наций. Как известно, в 2020 году Организация Объединённых Наций отмечает 75-летие, которая была создана как универсальная организация, призванная быть надежной платформой для многостороннего диалога во имя обеспечения мира и безопасности на планете.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на заседании Правительства страны особо подчеркнул о том, что для нашей страны Организация Объединённых Наций выступает в качестве надёжного и стратегического партнёра и на международной арене Туркменистан действует в соответствии с уставом ООН. Как отметил Глава государства: «И в год празднования 75-летия создания ООН Туркменистан также заявляет о своей неуклонной приверженности благородным принципам, заложенным в её основание». Опыт реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана со всей очевидностью свидетельствует об органичном сочетании принципов и инструментов нейтралитета с фундаментальными положениями Устава ООН, традиций дипломатии и нормами международного права в целом. Успешная реализация Туркменистаном миротворческого диалога на примере межтаджикского и межафганского переговоров, а также инициирование создания уникальной структуры ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии подтвердили потенциал нейтралитета путем выдвижения и осуществления масштабных инициатив, нацеленных на укрепление международного партнерства.

Как подчеркивает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в повестке взаимодействия Туркменистан-ООН находятся такие стратегические сферы, как устойчивый транспорт, энергетическая безопасность, борьба с терроризмом, разоруженческая проблематика, выполнение Целей Устойчивого Развития и ряд других. Партнёрство в этих сферах носит долгосрочный характер, ведётся на системной основе, на схожих принципах и взглядах на конечный результат. Туркменистан сотрудничает с ООН в сфере безопасности, в вопросах устойчивого развития, в энергетической, транспортной, экологической областях, в развитии и утверждении демократических институтов.

Сегодня мировое сообщество является свидетелем того, что возросший внешнеполитический ресурс нейтрального Туркменистана максимально задействован в качестве политико-дипломатического инструментария для достижения мира, безопасности и устойчивого развития. Приоритетные позиции Туркменистана на предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций содержат принципиальное видение и подходы к решению насущных вопросов обеспечения региональной стабильности, установления цивилизованного диалога между странами на основе соблюдения и согласования геополитических и национальных интересов. Конструктивность и взвешенность позиций Туркменистана подразумевают совместный поиск в рамках ООН комплексного рассмотрения также и общемировых процессов, опираясь на укрепление атмосферы взаимного понимания и доверия, равноправия и соблюдения интересов всех государств и народов.

Как отмечается в Приоритетах, «Поддержание и укрепление всеобщего мира, стабильности и безопасности приобретает особую значимость в современных условиях и продолжает оставаться главным направлением международной повестки на обозримую перспективу. Это связано, прежде всего, с трансформацией традиционных угроз в условиях глобальной пандемии и необходимостью быстрой адаптации всей существующей архитектуры безопасности к новым комбинациям вызовов». В этих условиях Туркменистан, руководствуясь нормами и принципами Устава Организации Объединённых Наций, принятыми основополагающими Конвенциями и другими международными актами, продолжает выступать за решение международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами. При этом принципиально важным для Туркменистана является то, что на фоне современных сложных процессов, которые происходят в ряде регионов мира, «согласованные действия международного сообщества при лидирующей роли ООН приобретают особую актуальность и востребованность. Нейтралитет способен стать в этих условиях важным и эффективным инструментом миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений».

Как указывается в Приоритетах, Туркменистаном подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития» и будет инициировано его активное и конструктивное обсуждение в ходе 75-й сессии Генассамблеи. Принятие данного документа ООН будет способствовать расширению международно-правовой базы для практической реализации потенциала нейтралитета как политико-правовой категории в системе современных международных отношений. Одновременно это весьма важно с точки зрения реализации действенных шагов в деле утверждения культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий. Такое видение вполне совпадает с задачами объявления ООН «2021 год – Международный год мира и доверия», в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 сентября 2019, которая была инициирована Туркменистаном при соавторстве 73 государств-членов ООН.

Как подчеркивает Президент Туркменистана, провозглашение ООН 2021 года Международным годом мира и доверия в высшей степени актуальна и своевременна, прежде всего, на фоне тех непростых тенденций в международной политике, когда, несмотря на усилия мирового сообщества, ситуация в ряде регионов земного шара остается сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и, одновременно, снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.

Будучи заместителем Председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Туркменистан выдвигает актуальные предложения для совместного рассмотрения и обсуждения в целях достижения максимального практического результата по обеспечению мира и безопасности, при тесном взаимодействии с соответствующими структурами ООН и другими международными организациями. Одним из принципиальных инициатив при этом является инициатива Туркменистана по разработке Свода правил по применению принципов нейтрализма в обеспечении мира и безопасности. В развитие данной идеи и приступая к имплементации положений принятой резолюции в рамках 75-й сессии Генассамблеи, Туркменистан выступает с инициативой проведения в 2021 году Международного форума мира и доверия.

Также, в последних числах августа 2020 года по инициативе Туркменистана при ООН создана Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития. В соответствующей церемонии, прошедшей в формате видеоконференции приняли участие представители 18 стран. Первыми среди государств, вошедших в Группу друзей нейтралитета стали Россия, Китай, Узбекистан, Пакистан, Египет, Катар, Иран, Ирландия, Коста-Рика и т.д. Создание Группы друзей нейтралитета при ООН является одной из главных мероприятий по расширению использования института нейтралитета для улучшения международного политического климата, налаживания и наращивания широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтрализма в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий.

Туркменистан предусматривает дальнейшее продвижение идей, принципов и достижений практического опыта превентивной дипломатии, рассматривая ее в качестве важнейшей функцией и неотъемлемой частью института нейтралитета. В этой связи. В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан намеревается представить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии». Принятие такого документа ООН будет вполне соответствовать логике нейтральной политики Туркменистана по обеспечению регионального мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала превентивной дипломатии, в том числе и на примере соответствующего Регионального центра ООН со штаб-квартирой в Ашхабаде. Как отмечается в Приоритетах, одновременно Туркменистан отмечает необходимость коллективного внесения всеми государствами Центральной Азии проекта резолюции Генассамблеи: «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе». Туркменистан также считает своевременным включить в вышеуказанные документы предложения по институциализации уже зарекомендовавших себя механизмов многостороннего сотрудничества, в частности, Академии превентивной дипломатии и Центральноазиатского экспертного форума.

При формировании своих подходов к проблеме обеспечения всеобщей безопасности, позиция Туркменистан базируется на фундаментальной концепции Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости этого понятия - как в геополитическом смысле, так и с точки зрения взаимосвязанности ее конкретных аспектов. Суть данной концепции заключается в том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена в отсутствие безопасности в регионе, на континенте, в мире. Так же, как безопасность политическая или военная не будут долгосрочными и полноценными без обеспечения безопасности экономической, энергетической, продовольственной, без предупреждения и нейтрализации рисков и угроз экологического, техногенного характера, без эффективного противодействия международному терроризму, организованной преступности, распространению оружия массового поражения, другим глобальным вызовам.

В этом контексте серьёзными вызовами и угрозами международной безопасности Туркменистан рассматривает терроризм, экстремизм, трансграничную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми. Как отмечается в Приоритетах, «Туркменистан выступает за укрепление международной системы противодействия терроризму, главным координирующим центром которой является Организация Объединённых Наций. Высоко оцениваем деятельность Контртеррористического управления ООН, которое играет основную руководящую роль в консолидации международных усилий в борьбе с террористической угрозой». В этой связи в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан предполагает уделить, особое внимание вопросам реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне, основываясь на положениях Ашхабадской декларации 2011 года и Совместном плане действий по противодействию терроризму в Центральной Азии, который в 2021 году входит в очередную четвёртую фазу своей имплементации. Консолидация усилий и выработка согласованного подхода стран региона к решению этой насущной проблемы способствует поиску и нахождению наиболее эффективных способов их решения. В этом отношении осуществление диалога высокого уровня в региональном измерении придает политический импульс государствам Центральной Азии в деле принятия необходимого взаимодополняющего и скоординированного стратегического подхода к борьбе с терроризмом. Принимая во внимание накопленный в регионе Центральной Азии опыт в реализации Глобальной контртеррористической стратегии, Туркменистан предлагает рассмотреть возможность системной разработки региональных и субрегиональных подходов к выполнению данной Стратегии. В этой связи, в ходе предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан намерен предложить организовать Межрегиональный политический диалог по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Переходя к более детальным примерам тесного взаимодействия Туркменистана с ООН по борьбе с терроризмом, необходимо отметить скоординированные мероприятия, проводимые совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

Туркменистан принимает участие в реализации проекта реализуемого Офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций (ККТ) совместно с Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) в Ашхабаде при поддержке Европейского союза и Норвегии. Совместно с Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН и Европейским союзом Региональный центр по превентивной дипломатии реализовал проект по применению в Центральной Азии вышеназванной стратегии ООН. На встрече высокого уровня в Ашхабаде 30 ноября 2011 года организованной совместно Правительством Туркменистана, ЦГОКМ ООН, ЕС и РЦПДЦА, были одобрены Ашхабадская Заключительная Декларация и совместный План Действий по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Этот План Действий стал первым в мире документом такого рода. На протяжении последних лет были осуществлены проекты по реализации мероприятий, предусмотренных этим Планом. Завершающим мероприятием второго этапа проекта «К выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии» стала встреча 13 июня 2017 года в Ашхабаде «Диалог высокого уровня между странами Центральной Азии и ООН по реализации Глобальной контртеррористической Стратегии ООН». Основной целью встречи стало обсуждение задач по укреплению стабильности и безопасности, путей их решения.

В работе заседания принял участие Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, а также министры, высокопоставленные должностные лица, а также руководители структур контртеррористических агентств и органов национальной безопасности из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. На заседании был представлен обзор исполнения Совместного плана действий для Центральной Азии по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне.

По итогам состоявшейся встречи была принята Совместная Декларация об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, приветствуя принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму, а также их постоянные усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и ее Совместного плана действий для Центральной Азии. Декларация выразила поддержку инициативы Генерального секретаря по реформированию контртеррористической структуры Организации Объединенных Наций путем создания нового Управления по борьбе с терроризмом и признала важность усилий Сообщества Наций по борьбе с терроризмом в регионе.

В конце апреля 2018 года в Ашхабаде состоялось Совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку Совместного плана действий для Центральной Азии. Первая и вторая фазы проекта были осуществлены в 2010-2017 годах и посвящены рассмотрению четырех основных направлений Глобальной стратегии для составления рекомендаций по разработке СПД, который был принят в Ашхабаде в декабре 2011 года.

Реализация совместных действий в регионе стала предметом обсуждения 9 июля 2018 года в Ашхабаде, во время состоявшегося заседания Диалога высокого уровня Европейский Союз - Центральная Азия и Афганистан по вопросам политики и безопасности. В повестку дня заседания были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм. В связи с этим, были обсуждены совместные действия стран Центральной Азии и Европейского Союза по управлению границами, борьбе с наркотиками в рамках программ Европейского Союза "БОМКА", "КАДАП", "EU-ACT", а также текущая ситуация в сфере безопасности в Афганистане и приоритетные области для сотрудничества ЕС - Центральная Азия и Афганистан.

Вышеприведенные конкретные примеры свидетельствуют о конструктивном и предметном сотрудничестве Туркменистана международными структурами как Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также с соседними государствами.

Приоритеты Туркменистана в процессе работы 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвигают на уровень первостепенных задач стоящих перед международным сообществом, активизацию совместных усилий по обеспечению режима нераспространения и разоружения. Туркменистан, будучи участником важнейших конвенций ООН и других многосторонних международных документов, продолжает всемерное содействие процессам разоружения в регионе и в мире. В целях дальнейшего наращивания усилий, Туркменистан выступает за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, от чего зависит дальнейшее выстраивание глобальной архитектуры ядерного нераспространения в целом. В предстоящем 2021 году Туркменистан примет деятельное участие в Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Активно участвуя в дальнейшем продвижении Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и его практической реализации, Туркменистан выражает готовность к эффективному сотрудничеству с офисом заместителя Генерального секретаря ООН по разоружению и других соответствующих международных структур.

В целях продолжения многостороннего диалога по обсуждению мер, нацеленных на расширение международно-правовой базы по вопросам нераспространения Туркменистан выступает за активизацию практических шагов в осуществлении последовательных мер в разоруженческой сфере рассматривается дальнейшее совершенствование и расширение сети соответствующих структур Организации Объединённых Наций. В данном контексте Туркменистан и далее намерен свое предложение рассмотреть вопрос создания Субрегионального центра ООН по разоружению в Азии. Президент Туркменистана особое внимание уделяет на риски на международной арене связанные с процессом ускоренного роста глобальных информационных сетей, когда одновременно возрастает уровень и масштабы угроз информационной безопасности. В данном контексте, Туркменистан подчеркивает ключевую роль ООН в консолидации совместных усилий по предотвращению информационных угроз и считает необходимым разработку и принятие под эгидой ООН универсальных правовых инструментов по обеспечению безопасности в информационном пространстве. Туркменистан считает целесообразным рассмотреть возможность организации Глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству в качестве регулярного многостороннего диалога под эгидой ООН для рассмотрения всего комплекса вопросов взаимодействия в этой сфере.

Говоря об этом, необходимо отметить, что разработка национальных стандартов и методик в сфере информационной безопасности, включая гармонизацию с международными стандартами и техническими регламентами, выступает в числе приоритетных направлений развития Туркменистана. Комплексные мероприятия осуществляются в соответствии с Государственной программой Туркменистана по обеспечению кибербезопасности и Планом по реализации Государственной программы Туркменистана по обеспечению кибербезопасности на 2017-2021 годы, утвержденных Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова 7 июня 2017 года. При этом уместно отметить, что весьма значимым документом национального законодательства является Закон Туркменистана о кибербезопасности, который определяет порядок и специфику обеспечения безопасности информационной инфраструктуры в стратегически важных отраслях. Закон соответствует Конституции страны и отвечает требованиям международных договоров, участниками которых является Туркменистан.

Современная система глобальных связей и коммуникаций должна быть надежно защищена от киберугроз, в связи с чем, Туркменистан выражает уверенность в том, что на цифровую сферу международных отношений должны распространяться такие общепризнанные принципы, как неприменение силы, уважение государственного суверенитета невмешательство.

В целях широкого международного обсуждения глобальных вызовов, связанных с использованием мировых информационных сетей для создания угроз безопасности, а также перспектив использования информационных технологий для укрепления региональной и международной стабильности, Туркменистан считает целесообразным рассмотреть возможность организации Глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству в качестве регулярного многостороннего диалога под эгидой ООН для рассмотрения всего комплекса вопросов взаимодействия в этой сфере.

Таким образом, Приоритетные позиции Туркменистана на предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций предусматривают комплексное рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов в области глобальной и региональной безопасности, включая также тему новых угроз и опасностей, возникающих в современных условиях глобализации. При этом, позиции Туркменистана являются конструктивными и взвешенными, рассматривая ООН как действенную платформу по совместному поиску эффективных мер взаимодействия в контексте общемировых процессов современности.