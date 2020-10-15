В Туркменистан доставлены санитарные распылители

БАКУ /Trend/ - Фонд народонаселения ООН в Туркменистане (UNFPA) поставил Центру общественного здоровья и питания министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 300 распылителей, предназначенных для использования в санитарных и профилактических целях, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что поставка осуществлена по запросу министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в рамках сотрудничества ООН с министерством.

При этом отмечается, что это сотрудничество обозначено в Национальном плане готовности и реагирования на острые инфекционные заболевания Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан увеличил в два раза финансовые средства, выделяемые на приобретение иммунобиологических препаратов.

Финансовые средства увеличены благодаря плану по закупкам вакцин и инъекционного оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы, в рамках «Меморандума о взаимопонимании и предоставлении услуг по закупкам между правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ», заключенного в 2015 году.

Также напомним, что Туркменистан предпринимает все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом национального законодательства страны.

Ранее в Туркменистане проводилась плановая иммунизация, которая предусматривает обязательную вакцинацию от 14 заболеваний. Вакцины приобретены по линии ЮНИСЕФ и прошли предварительную квалификацию ВОЗ.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva