В Туркменистане рассмотрены меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну

БАКУ /Trend/ - Туркменистаном были закуплены лекарственные препараты на сумму 10 миллионов долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом сказал министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову в ходе рабочего совещания.

Сообщается, что лекарства закуплены для обеспечения населения фармацевтическими и медицинскими средствами.

В качестве мер по предотвращению проникновения коронавируса в страну в Туркменистан также поступило 240 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа, а также проведена вакцинация граждан, находящихся в группе риска. При этом отмечается, что работы по вакцинации продолжаются.

Также, налажено производство масок, защитных и дезинфицирующих средств и защитных костюмов для врачей и медицинского персонала.

Помимо этого, в стране проводится разъяснительная работа, которая способствует повышению навыков у населения в борьбе с болезнями.

На приграничных контрольно-пропускных пунктах «Фараб», «Серахс» и «Гарабогаз» построены помещения для карантинного контроля на 80 мест. В КПП на государственной границе сооружены дезинфекционные объекты с обеззараживающими и фумигационными установками, предназначенными для обработки транспортных средств.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращению проникновения пандемии в страну.

Так, ранее в стране приняли решение об обязательном ношении масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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