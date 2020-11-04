Астраханская область получила очередную партию гуманитарной помощи из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Астраханская область Российской Федерации получила гуманитарную помощь из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на издание «СНГ Сегодня».

Сообщается, что гуманитарная помощь направлена в целях борьбы с коронавирусом и содержала продукты и прочие товары.

Общая сумма гуманитарного груза составляет почти один миллион долларов.

Напомним, что ранее Туркменистан уже отправлял Астраханской области гуманитарную помощь в виде товаров, произведенных в стране.

Груз включал овощи, напитки, текстиль и строительные материалы, которые были изготовлены промышленными и аграрными предприятиями Туркменистана, а также торговыми, химическими и газовыми комплексами страны. Вся эта продукция прибыла в Астраханскую область морским паромом.

Предыдущий раз было отправлено 49 автофургонов общей вместимостью 1,2 тысячи тонн. Большинство товаров переданы организациям, которые оказывают социальную поддержку гражданам, пострадавшим от коронавируса, а часть груза - медицинским учреждениям.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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