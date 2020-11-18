Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с эмиром Катара

Туркменистан 18 ноября 2020 20:15 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с эмиром Катара

18 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом Бин Хамад Аль-Тани, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В ходе беседы главы государств выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних связей, а также конструктивным взаимодействием в рамках региональных и международных структур.

Стороны рассмотрели политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные аспекты отношений между двумя государствами. Отмечена схожесть позиций двух стран по ключевым вопросам региональной и международной повесток дня, в частности содействие международным усилиям по поддержанию мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

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