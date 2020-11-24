Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности

23-го ноября в рамках Конференции по Афганистану прошла встреча высокого уровня по вопросам мира, развития и безопасности. Конференция стартовала накануне в Женеве в онлайн формате и проходит под председательством правительств Исламской Республики Афганистан и Финляндской Республики совместно с Организацией Объединенных Наций. Данная Конференция проходит раз в 4 года.

Туркменистан на данном мероприятии представляет Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В данном контексте, выражена приверженность туркменской стороны содействию борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью, для чего как отмечено, необходим сплоченный и стратегический подход. Подчеркнута эффективность туркмено-афганского партнёрства по данному направлению. В частности выделена результативная работа Совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности.

Озвучен призыв Туркменистана к расширению регионального и глобального взаимодействия на фоне растущего риска радикального терроризма. В данной связи подчёркнута приверженность Туркменистана реализации контртеррористической стратегии ООН на все уровнях: глобальном, региональном и национальном. Также отмечено, что Туркменистан приветствует и поддерживает вовлечение Афганистана во все региональные действия по вопросам безопасности.

Как известно, Туркменистан поддерживает межафганские переговоры, стартовавшие в г.Доха о восстановлении мира в Афганистане, и выражает убежденность в эффективности дипломатических и политических инструментов и также готов оказывать содействие переговорному процессу путем предоставления своего политического пространства. Р.Мередов отметил, что туркменская сторона рассматривает данный процесс в качестве начала установления постоянного мира в Афганистане, и является важным шагом на пути к упрочению регионального мира и устойчивой безопасности.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства четко обозначил три направления, которые Правительство Туркменистана рассматривает как интегральные в деле установления мира в Афганистане. Это политические механизмы, вовлечение Афганистана в процессы мировой экономики и гуманитарное содействие.

В этой связи подтверждена приверженность Туркменистана всестороннему содействию народу Афганистана.

Важно отметить, что Правительства Туркменистана и Афганистана поддерживают активный диалог, что, как очевидно, вносит важный вклад в развитие двустороннего и регионального сотрудничества по достижению мира, стабильности и безопасности