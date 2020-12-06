Консульства Туркменистана в Герате и Мазари-Шарифе будут преобразованы в генконсульства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе прошедшего в пятницу заседания Кабинета Министров подписал Постановление, предписав с 1 января 2021 года консульства Туркменистана в городах Мазари-Шариф и Герат Исламской Республике Афганистан преобразовать в Генеральные консульства, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Как сообщает информагентство TDH, документы были подписаны в целях исполнения Постановления Президента Туркменистана от 4 сентября 2020 года «О дальнейшем совершенствовании работы консульской службы Туркменистана».

Кроме того, в ходе заседания Правительства Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив смету расходов Министерства иностранных дел, а также на содержание диппредставительств и консульских учреждений в зарубежных странах на 2021 год.

Согласно подписанным документам, Министерству иностранных дел предписано в течение месяца подготовить совместно с Министерством юстиции предложения о внесении вытекающих из данных постановлений изменений и дополнений в законодательство Туркменистана и представить их в Кабинет Министров.