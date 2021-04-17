Определены возможные сферы сотрудничества Туркменистана в рамках диалога «Вышеградская группа - Центральная Азия»

БАКУ /Trend/ - Промышленный сектор, транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество определены в качестве потенциально возможных сфер взаимодействия Туркменистана в рамках диалога «Вышеградская группа - Центральная Азия».

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, эти сферы были определены в ходе встречи заместителей министров иностранных дел стран-участниц формата «Вышеградская группа – Центральная Азия».

Также было подчеркнуто, что создание и возможности международных транспортных коридоров могут стать отдельной сферой взаимодействия между странами данного формата.

Туркменская сторона отметила, что приоритетами для нее являются расширение политико-дипломатического взаимодействия, борьба с общими угрозами, сотрудничество в области энергетики, транспорта, торговли и инвестиций, окружающей среды и водных ресурсов, правосудия и верховенства закона, а также инвестиций в молодежь и образование.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость коллективной деятельности всех государств и международных организаций для борьбы с вызовами и угрозами современности, таких как международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, оружия и финансовых средств, киберпреступность. Была подчеркнута необходимость упрочения контактов в сфере обеспечения информационной безопасности.

Отмечается, что туркменскую делегацию на встрече возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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