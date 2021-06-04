Делегация Туркменистана принимает участие в ПМЭФ-2021

Правительственная делегация Туркменистана по распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова отбыла сегодня в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме, сообщила информационная программа “Ватан” туркменского телевидения, передает Trend со ссылкой на TurkmenPortal.

Делегация примет участие в пленарном заседании форума, а также проведёт ряд двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями.

В этом году XXIV Петербургский международный экономический форум проходит под девизом — «Снова вместе — экономика новой реальности».

Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.