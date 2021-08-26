США профинансируют проект по сохранению памятника культуры в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - США профинансируют проект по сохранению мавзолея Худайназар-овлия XII века, который расположен недалеко от туркменского города Байрамали, сообщило посольство США в Ашхабаде, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

25 августа посол США в Туркменистане Мэттью Климоу и директор Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры объявили, что этот проект удостоен очередного гранта в рамках программы «Фонд посла по сохранению культурного наследия» (AFCP).

«Грант не только сохранит исторический памятник для будущих поколений, но и создаст возможность для обмена опытом и знаниями между американскими и туркменскими экспертами в области консервации», - говорится в сообщении.

Осенью 2020 года стало известно, что США профинансируют реставрацию древних рукописей в Туркменистане. Это был 28-й грант от США. Грант на сохранение мавзолея Худайназар-овлия стал 29-м по счету. Сумма гранта не указывается.

AFCP - это грантовая программа, учрежденная Государственным департаментом США по просьбе Конгресса, которая с 2001 года поддержала более одной тысячи проектов по сохранению культурного наследия в более чем 130 странах мира.

AFCP регулярно выделяет Туркменистану средства на восстановление историко-культурных памятников. С 2001 года фонд профинансировал в стране несколько десятков проектов на общую сумму более 1,8 миллиона долларов. Туркменистан получил больше грантов на сохранение культурного наследия, чем любая другая страна.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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