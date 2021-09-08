Туркменистан планирует собрать более 1 млн тонн зерна в 2022 году

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в 2022 году планирует собрать 1,4 миллиона тонн зерна, передает Trend со ссылкой на пресс-службу туркменского Союза промышленников и предпринимателей.

По его данным, третьего сентября в Туркменистане начался сев озимой пшеницы.

Так, в 2022 году планируется собрать урожай зерна с 690 тысяч гектаров земель.

При этом предусматривается собрать в Ахалском регионе 400 тысяч тонн зерна, Марыйском – 345 тысяч, Лебапском – 310 тысяч, Даш­огузском – 265 тысяч, Балканском регионе - 80 тысяч тонн.

Как сообщает министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, в целом по стране в посевной кампании задействованы 1 972 пахотных, 1 545 пропашных тракторов, сеялок и другое оборудование производства компаний John Deere, CLAAS и Case.

Кроме того, по поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова будут изучаться спрос и предложение на рынке зерновых культур с учетом всех факторов, в том числе и прогнозов.

Туркменистан впервые начал экспортировать пшеницу 10 лет назад, а уже в 2015 году был удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности в качестве одной из Целей развития тысячелетия.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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