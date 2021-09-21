Туркменистан и Узбекистан обсудят приграничное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан проведут переговоры о приграничном сотрудничестве, передаёт Trend во вторник со ссылкой на информационный портал ORIENT.

Согласно информации, 22 сентября делегация Лебапской области Туркменистана посетит Бухарскую область Узбекистана, а представители Дашогузского региона - Хорезмскую область с целью обсуждения приграничного сотрудничества.

Отмечается, что распоряжение о направлении туркменских делегаций в Узбекистан подписал в понедельник президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Бердымухамедов отметил большой потенциал развития партнерства двух стран, в том числе на уровне прямого взаимодействия приграничных регионов.

В связи с этим губернаторам Лебапской и Дашогузской областей были даны конкретные указания по рабочей программе визитов.

В августе сообщалось, что товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном с января по июль 2021 года составил 351,8 миллиона долларов.

За семь месяцев 2021 года узбекский экспорт в Туркменистан составил 100,9 миллиона долларов. Туркменистан занял 11 место среди стран-импортеров из Узбекистана.

В то же время Узбекистан импортировал продукцию туркменского производства на сумму 250,9 миллиона долларов.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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