В Туркменистане введен в эксплуатацию первый этап кольцевой энергосистемы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по цифровой системе принял участие в торжественной церемонии ввода в строй новой высоковольтной двухцепной воздушной линии электропередачи Ахал–Балкан, передает Trend со ссылкой на Туркменистан сегодня.

Строительство ЛЭП является первым этапом инициированного лидером нации крупномасштабного проекта по созданию кольцевой энергосистемы страны, главная цель которого – наращивание производства электроэнергии в стране и повышение надёжности энергоснабжения внутренних потребителей за счёт сое­динения энергосистем велаятов и Ашхабада в единое энергетическое кольцо.

Как известно, энергетика играет ключевую роль в укреплении мощи национальной экономики и потому развитию этой важнейшей сферы отводится особое место в реализуемых в эпоху могущества и счастья масштабных государственных программах.

В соответствии с утверждённой Концепцией развития электроэнергетической отрасли в Туркменистане осуществляется последовательная комплексная работа по наращиванию потенциала электроэнергетической промышленности, укреплению и неуклонной модернизации её материально-технической базы. По всей стране сооружаются газотурбинные электростанции, оснащённые передовым оборудованием от известных мировых производителей, высоковольтные ЛЭП, распределительные электроподстанции, обновляется система энергообеспечения столицы, других городов и населённых пунктов.

В целях успешной реализации проводимой туркменским лидером энергетической политики Министерство энергетики успешно осуществляет важные проекты национального и международного значения. Благодаря особому вниманию со стороны главы государства и вкладываемым в развитие отрасли огромным инвестициям за последние годы производственные мощности отечественной электроэнергетики многократно возросли, что позволяет не только полностью обеспечивать внутренние потребности страны, но и наращивать объёмы экспорта туркменской электроэнергии за рубеж.

По замыслу туркменского лидера, являющегося идейным вдохновителем грандиозных свершений эпохи могущества и счастья, обновляемые и вводимые в строй действующих энергосистемы, в которые изначально закладывается многократный запас мощности с учётом дальнейшего динамичного развития всех регионов, уже в обозримом будущем будут «закольцованы» в единую систему, что позволит при необходимости перераспределять электроэнергию в нужном направлении и обеспечить оптимальную работу электросетей страны.

Сегодня завершён первый этап этой масштабной работы – вводится в эксплуатацию новая высоковольтная воздушная ЛЭП, соединившая Ахалский и Балканский велаяты. Примечательно, что все работы по прокладке линии электропередачи высокого напряжения по данному маршруту осуществлены силами отечественных энергостроителей, накопивших за годы государственной независимости большой опыт работы.

В целях реализации этого крупно­масштабного проекта, в соответствии с Постановлениями главы государства, принятыми в январе 2020 и 2021 года, Государственная электроэнергетическая корпорация «Türkmenenergo» Министерства энергетики, заключив соответствующие контракты с зарубежными компаниями, закупила необходимое оборудование, материалы и автотехнику за счёт долгосрочных кредитных средств Азиатского банка развития.

Объекты кольцевой энергосистемы будут снабжены современными компьютерными программами, которые обеспечат дистанционное управление и непрерывный мониторинг заданных параметров работы.

Кольцевая структура даст возможность взаимного резервирования между энергосистемами велаятов и Ашхабада. Таким образом, энергетики смогут без ущерба для потребителей производить ремонт и модернизацию энергоблоков, электрических подстанций, линий электропередачи. Всё это позволит не только стабильно обеспечивать электроэнергией местных потребителей – города и сёла страны, а также ежегодно вводимые в строй крупные индустриальные комплексы и многочисленные социальные объекты, но и экспортировать её излишки за рубеж – в первую очередь в соседние государства.