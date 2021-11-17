Президент Туркменистана подписал распоряжение о строительстве цеха по производству комбинированных минеральных удобрений

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о внутреннем кредитном соглашении государственного концерна "Туркменхимия" с Государственным банком внешнеэкономической деятельности страны на строительство цеха по производству комбинированных минеральных удобрений на базе Турк­менабатского химзавода имени С.А.Ниязова.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на СМИ Туркменистана.

Производство комбинированных минеральных удобрений является наиболее экономически выгодным, в том числе с точки зрения поставок за рубеж, говорилось на заседании правительства.

"Создание новых современных предприятий, действующих на основе передовых технологий, будет способствовать коренной модернизации профильной инфраструктуры, полному удовлетворению спроса внутренних потребителей на высококачественную химическую продукцию, а также даст возможность для дальнейшего наращивания экспортного потенциала страны", - сказал Президент Бердымухамедов.