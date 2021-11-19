Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 18 ноября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству, который прошел в Сеуле в гибридном формате.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Являясь многосторонней платформой для продвижения экономического сотрудничества на Евразийском континенте, этот форум ежегодно собирает видных государственных деятелей, представителей бизнес-кругов, экспертов с мировым именем, а также членов международных и региональных организаций. В нынешнем году его девиз - «30 лет северного сотрудничества: к будущему мира и процветания».

В ходе своего видеообращения Бердымухамедов выразил благодарность руководству Республики Корея и отметил, что Туркменистан рассматривает этот представительный форум в качестве важной международной платформы для обсуждения и продвижения стратегических направлений экономического сотрудничества на всем Евразийском континенте, а также в двустороннем формате с корейской стороной.

Он подчеркнул, что Туркменистан поддерживает конструктивные шаги по консолидации усилий международного сообщества, нацеленных на достижение Целей устойчивого развития. В связи с этим президент отметил, что «в этом контексте мы видим много общего в разработке и реализации программ и стратегий устойчивого развития на Евразийском континенте, что составляет основу Новой северной экономической политики Республики Корея и стратегического курса Туркменистана, направленного на возрождение Великого Шелкового пути».

Противодействие коронавирусной пандемии и недопущение политизации усилий международного сообщества в данном направлении были среди ключевых тем нынешнего форума. В этой связи президент Туркменистана заявил о необходимости дальнейшей интенсификации сотрудничества по линии ООН, ВОЗ и других авторитетных международных структур.

"В целом мы видим хорошие перспективы для совместной работы по реализации проектов в наукоемких отраслях”, - отметил Бердымухамедов.

В ходе форума также рассмотрены вопросы по дальнейшему продвижению многостороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, экологии и цифровизации.