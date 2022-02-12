Гурбангулы Бердымухаммедов заявил, что намерен "дать дорогу молодым руководителям"

БАКУ /Trend/ - 11 февраля состоялось заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. Руководил заседанием Президент страны, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В заседании участвовали члены правительства, депутаты Меджлиса, руководители министерств и ведомств, политических партий и общественных организаций, хякимы этрапов, городов и велаятов, а также члены местных Халк Маслахаты, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В первой половине заседания Халк Маслахаты Милли Генгеша состоялось расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана. Были подведены итоги работы правительства за прошлый год, заслушаны отчёты Заместителей Председателя Кабинета Министров страны, была дана оценка их работе и обсуждены задачи социально-экономического развития страны в текущем году.

Главой государства были отмечены необходимость доведения ВВП как минимум до шести процентов, увеличение доходов государства и проведение деятельности по развитию рыночной экономики.

Лидер нации также обратил особое внимание на необходимость разработки новой Национальной Программы Президента Туркменистана по развитию социально-экономических условий населения городов, сёл, посёлков, этрапов и этрапских центров в период до 2027 года. С целью реализации этой Программы следует привлечь как можно большее количество финансовых средств.

Президент Туркменистана подписал документ, утвердив Программу по социально-экономическому развитию страны на 2022 год.

Кроме этого, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, обратившись к участникам заседания сообщил, что в начале 2021 года был объявлен конкурс на достижение лучших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям в велаятах по итогам 2021 года. Глава государства объявил, что недавно специальной комиссией, возглавляемой организацией профессиональных союзов страны были подведены итоги конкурса. По итогам были объявлены победители. Лидер нации подписал Распоряжение, в соответствии с которым победитель конкурса хякимлик этрапа Дянев Лебапского велаята получил денежную премию в размере 1 миллион долларов США.

Затем в работе Халк Маслахаты объявили перерыв, во время которого был дан праздничный садака. После этого работа Халк Маслахаты продолжилась. Во второй половине заседания Халк Маслахаты была принята Национальная Программа социально-экономического развития государства на 2022 – 2052 годы.

В своём выступлении туркменский лидер отметил, что в перспективе будут продолжены реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики, основанной на инновационном характере. По его словам, в дальнейшем будет оказываться всемерное содействие развитию перерабатывающих производственных отраслей, основанных на высоких и экологически чистых технологиях, что позволит значительно увеличить объём экспортного потенциала страны и обеспечить возрастание её роли в мировой экономике.

«Государство будет и впредь всесторонне поддерживать предпринимательство, являющейся одной из движущих сил национальной экономики. Наряду с этим, будут создаваться все благоприятные условия для инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала страны. Этим мы завоюем высокую прибыльность и своевременный возврат от инвестиций», - подчеркнул туркменский лидер.

По словам главы государства, Туркменистан продолжит укреплять своё лидерство в поставках энергоресурсов на мировые рынки, для чего будет продолжена диверсификация нефтегазовой отрасли.

«Это предусматривает строительство современных комплексов, специализирующихся на переработке нефти и газа, ускоренное промышленное освоение новых месторождений, в том числе туркменского сектора Каспийского моря и месторождения «Галкыныш»», – заявил глава государства.

Президент Туркменистана также отметил, что Туркменистан будет и впредь развивать межгосударственный диалог по вопросам рационального водопользования, охраны и оздоровления окружающей среды, адаптации к изменению климата, всеобщего потепления, борьбы с опустыниванием, улучшения мелиоративного состояния земель, озеленения территорий.

Касаясь предстоящих задач на перспективу, глава государства подчеркнул, что Туркменистан продолжит укреплять и расширять глобальные конкурентные преимущества страны в таких традиционных сферах деятельности, как энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов.

«Уважаемые участники Халк Маслахаты! Всё сказанное мной выше – это моё видение перспектив развития нашей страны. Это – мой новый политический курс. Поэтому мы и впредь будем работать целеустремлённо и вдохновенно», – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент также отметил, что особую надежду при этом возлагает на молодёжь страны, потому что молодое поколение – воплощение надежд на будущее.

«Как вы знаете, 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы Президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав, тем самым, огромное доверие», - сказал в этой связи туркменский лидер.

По словам Президента страны, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов.

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности Президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя Государственного совета безопасности, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана», – сказал глава государства.

Туркменский лидер подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка и хочет сегодня обсудить непростое решение о себе, к которому пришёл.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как Председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область», – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и поколений.