Туркменистан избран заместителем председателя 77-й сессии Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Туркменистан избран заместителем председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Об этом министр иностранных дел страны Рашид Мередов сообщил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Президент отметил, что это наглядно демонстрирует огромный интерес и полную поддержку внешней политики и актуальных инициатив Туркменистана со стороны всех стран мира и авторитетных международных организаций, прежде всего, ООН.

В ходе встречи глава МИД Туркменистана сообщил об опубликовании Ашхабадской декларации Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, состоявшегося по инициативе председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхняя палата парламента) Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде 12 мая 2022 года, в качестве официального документа 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.